Hablemitoğlu suikastı davası savcısıydı: Zafer Ergün mesleğinden istifa etti

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasının iddianamesini hazırlayan ve HSK'nin son kararnamesi ile Ankara'dan Aksaray'a tayin edilen savcı Zafer Ergün mesleğinden istifa etti.

Ergün'ün istifa kararını HSK kararnamesinden önce aldığı öğrenildi.

WHATSAPP'TAN DUYURDU

Hablemitoğlu davası iddianamesini hazırlayan savcı Ergün, mesleğinden istifa ettiğini duyurdu.

Babasının sağlık sorunları ile ilgilenebilmek için istifa ettiği belirtilen Ergün, istifasını Ankara Başsavcılığı'nın Whatsapp grubunda veda mesajı ile duyurdu.

"GÖREVİMDEN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM"

T24ün aktardığına göre; Ergün, mesajında, "Yaklaşık 18 yıldan bu yana icra ettiğim Cumhuriyet Savcılığı görevinden bugün itibari ile kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. Görev süremin neredeyse yarısını geçirdiğim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde çalışmanın büyük onurunu yaşadım. Çok değerli meslek büyüklerime ve birlikte görev yaptığım meslektaşlarıma en derin saygılarımı sunuyorum. İcra edeceğiniz her görevde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.