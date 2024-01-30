Hacer Foggo CHP'ye sitem etti: 'Beni partiye sığdıramadınız'

Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 12:00

Bir dönem CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü ve Genel Başkan danışmanlığı görevi yürüten yazar Hacer Foggo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’ye sitem etti.

CHP’den Konak Belediye Başkan aday adayı olan Foggo’nun Karaburun’dan aday gösterilmesi bekleniyordu.

CHP’nin İzmir ilçe adaylarının kesinleşmesinin ardından Foggo söz konusu iki ilçede de aday gösterilmedi.

"SİZ BENİ SIĞDIRAMAZSINIZ"

Konuya ilişkin X hesabından paylaşım yapan Foggo, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Aylin Nazlıaka’yı etiketledi.

Foggo, “Siz beni sığdıramadınız @herkesicinCHP ’ye oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler @eczozgurozel @veliagbaba @AylinNazliaka” ifadelerini kullandı.