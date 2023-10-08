Çocuklar açlığa mahkum! Hacer Foggo: Yetersiz beslenme kronik açlıktır
AKP iktidarının yarattığı ekonomik kriz, sağlıklı besine ulaşmayı imkânsız hale getirdi. Bir çocuğun sağlıklı beslenmesi asgari ücretle geçinen bir aile için günden güne zorlaştı.
Çocukların sağlıklı beslenme için günde en az bir tane yemesi gereken yumurtanın tane fiyatı 8 TL’ye ulaştı. Yine çocukların günlük tüketmesi gereken sütün 1 litre fiyatı marka ve kaliteye göre 40 TL’ye kadar tırmandı.
Bireylerin neredeyse her gün tüketmesi gereken et ise ulaşılmaz oldu. Et fiyatının kilosu çeşidine göre 250-500 TL’ye ulaştı.
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Genel Koordinatörü Hacer Foggo, 2023 Ocak-Temmuz ayları arasında gıda fiyatlarına yüzde 50 oranında zam geldiğini hatırlattı.
(Hacer Foggo)
Bu durumun insanları temel ihtiyaçlarına erişemez hale getirdiğini belirten Foggo, şunları söyledi: “TÜİK raporuna göre ailelerin iki günde bir et, tavuk veya balık içeren yemek masrafını karşılayamayanların oranı yüzde 37.3 olarak ölçülmüş. Yani, her sekiz çocuktan yalnızca birinin et, tavuk veya balığı; on çocuktan da yine yalnızca birinin fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri; iki çocuktan birinin ise peynir ve yoğurdu her gün tüketebildiği görülüyor.”
Foggo, “Yetersiz beslenme, kronik açlıktır, hastalıktır, okul terki ve nihayetinde çocuk işçiliğidir” diye konuştu.
ÇOCUKLAR BİR GÜNDE NE YEMELİ?
- Süt ve süt ürünlerinden 2-3 porsiyon
- Et, yumurta, kuru baklagillerden 2-3 porsiyon
- Sebze ve meyvelerden en az 5 porsiyon
- Ekmek ve tahıl grubundaki besinlerden 6-9 porsiyon
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