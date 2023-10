Çocuklar açlığa mahkum! Hacer Foggo: Yetersiz beslenme kronik açlıktır

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:13

Çocukların sağlıklı beslenme için günde en az bir tane yemesi gereken yumurtanın tane fiyatı 8 TL’ye ulaştı. Yine çocukların günlük tüketmesi gereken sütün 1 litre fiyatı marka ve kaliteye göre 40 TL’ye kadar tırmandı.

Bireylerin neredeyse her gün tüketmesi gereken et ise ulaşılmaz oldu. Et fiyatının kilosu çeşidine göre 250-500 TL’ye ulaştı.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Genel Koordinatörü Hacer Foggo, 2023 Ocak-Temmuz ayları arasında gıda fiyatlarına yüzde 50 oranında zam geldiğini hatırlattı.

(Hacer Foggo)

Bu durumun insanları temel ihtiyaçlarına erişemez hale getirdiğini belirten Foggo, şunları söyledi: “TÜİK raporuna göre ailelerin iki günde bir et, tavuk veya balık içeren yemek masrafını karşılayamayanların oranı yüzde 37.3 olarak ölçülmüş. Yani, her sekiz çocuktan yalnızca birinin et, tavuk veya balığı; on çocuktan da yine yalnızca birinin fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri; iki çocuktan birinin ise peynir ve yoğurdu her gün tüketebildiği görülüyor.”

Foggo, “Yetersiz beslenme, kronik açlıktır, hastalıktır, okul terki ve nihayetinde çocuk işçiliğidir” diye konuştu.

ÇOCUKLAR BİR GÜNDE NE YEMELİ?