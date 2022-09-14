Hak-İş'i karıştıracak 'Ankara Kuşu' iddiası: 'Bize de operasyon yapılacakmış'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:05

AKP'ye yakın işçi konfederasyonu Hak-İş, "şantaj" iddialarıyla çalkalanıyor. Konfederasyona bağlı Hizmet- İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, sendikanın yapılacak 14’üncü Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı. Dün Ankara’da bir otelde toplantı düzenleyen Hüseyin Öz, Hizmet- İş ve Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan hakkında bir iddiayı gündeme getirdi.

Öz, şunları söyledi:

“Hakkımda yazı yazıyor, kim bu Ankara Kuşu. Twitter mafyası, sosyal medya mafyası. Önüne gelen herkesin üstüne çöken ve ondan para alan ve infaz eden. Nasıl oldu da benim hakkımda yazdı bu Ankara Kuşu? Söylemek istiyorum, bugün artık bunun gizlenecek bir tarafı yok. Bütün itirazlarımıza rağmen Sayın Genel Başkanımızın talebi ile yönetim kurulundan Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro para ödendi. Peki niye ödendi diye sordum o yönetim kurulunda. İtirazlarıma rağmen ödendi. İtiraz eden bir kişi daha oldu o yönetim kurulunda. Niye ödendi bu para. İnsan Twitter infazcısına neden para öder? Eğer bir açığın varsa kendi hesabından vereceksin, eğer bir sorunun varsa kendi imkanlarınla çözeceksin. Ama anladım ki Ankara Kuşu üzerinden bize de operasyon yapılacakmış, biz de terbiye edilecekmişiz.”

Tapu kayıtlarını yayınladığını belirten Öz, "bir kuruş haram yemediğini, aksini düşünenin başsavcılığa başvurmasını" istedi.