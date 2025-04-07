CHP'li Başarır'dan Hakan Fidan'a: 'Yoksa cuntanın diplomasisini sen mi yürüttün?'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik kullandığı ifadelere tepki geldi. Başarır, "Olay mahalline ilk suçlu gelirmiş" dedi.

CHP'li Başarır'dan Hakan Fidan'a: 'Yoksa cuntanın diplomasisini sen mi yürüttün?'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 00:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Türkiye'yi cunta yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Özel'e AKP'li isimlerden tepki gecikmezken bir tepki de Dışişleri Bakanı Fidan'dan geldi. Fidan, Özel'e, "Artık haddini bil!" sözleri ile yüklendi.

BAŞARIR: SEN Mİ YÜRÜTTÜN?

Bunun üzerine CHP'li Ali Mahir Başarır da Fidan'ın X paylaşımını alıntılayıp tepki gösterdi. 

Başarır, "Olay mahalline ilk suçlu gelirmiş. Laf yetiştireceğine 19 Mart darbesinin neresindesin onu açıkla Hakan Fidan. Yoksa cuntanın diplomasisini sen mi yürüttün ?" ifadelerini kaydetti.


Etiketler: #Ali Mahir Başarır #CHP #Hakan Fidan

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