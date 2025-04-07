CHP'li Başarır'dan Hakan Fidan'a: 'Yoksa cuntanın diplomasisini sen mi yürüttün?'
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik kullandığı ifadelere tepki geldi. Başarır, "Olay mahalline ilk suçlu gelirmiş" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Türkiye'yi cunta yönetiyor" ifadelerini kullandı.
Özel'e AKP'li isimlerden tepki gecikmezken bir tepki de Dışişleri Bakanı Fidan'dan geldi. Fidan, Özel'e, "Artık haddini bil!" sözleri ile yüklendi.
BAŞARIR: SEN Mİ YÜRÜTTÜN?
Bunun üzerine CHP'li Ali Mahir Başarır da Fidan'ın X paylaşımını alıntılayıp tepki gösterdi.
Başarır, "Olay mahalline ilk suçlu gelirmiş. Laf yetiştireceğine 19 Mart darbesinin neresindesin onu açıkla Hakan Fidan. Yoksa cuntanın diplomasisini sen mi yürüttün ?" ifadelerini kaydetti.
Olay mahalline ilk suçlu gelirmiş.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 6, 2025
Laf yetiştireceğine 19 Mart darbesinin neresindesin onu açıkla Hakan Fidan.
Yoksa cuntanın diplomasisini sen mi yürüttün ? https://t.co/iscqE3SuZg
Etiketler: #Ali Mahir Başarır #CHP #Hakan Fidan
En Çok Okunan Haberler
-
- Çocuğa öldüresiye şiddet! Şahıs tutuklandı
- Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım
- Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu!
- Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama
- Berkay Gezgin için sürpriz karar
- Hasadı 1 ay sürecek: Kilosu 150 TL...
- Masasındaki 5 anketin ortalamasını açıkladı
- İETT'ye kumpas görüntüleri
- CHP'li Emir'den 'Berhan Şimşek' açıklaması
- Özel'in o sözü, AKP'lileri ayağa kaldırdı!