Hakan Fidan'dan 7 ülkeye telefon

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir dizi telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Buna göre Hakan Fidan İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarının açıklamasında şöyle denildi:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgemizde bugün yaşanan gelişmeler ele alınmış ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir."