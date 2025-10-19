Hakan Fidan'dan 'Erdoğan' övgüleri: 'Kendisini kaç defa uyandırdığımı hatırlamıyorum'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.10.2025 12:21:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çalışma temposu"nu anlatırken "Kendisini kaç defa uykusundan uyandırdığımı hatırlamıyorum. Vazifesine aşık bir insan. Bir defa bile bir insan açmazlık etmez mi?" dedi.

 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, partisine yakın Ülke TV ekranlarında katıldığı programda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çalışma temposu"nu anlattı. 

Bakan Fidan, sunucunun "Sayın Cumhurbaşkanıyla çalışmak zor bir iştir. Acayip bir temposu var. Gece 2'de 3'te sizi arayıp 'yatıyor musun' diye soruyor mu?" diye sorması üzerine şu ifadeleri kullandı: 

"Bir defa 24 saat vazifesiyle meşgul olması inanılmaz bir özellik. 7/24, bütün bir yıl sürekli vazifeyle meşgul olur ve hiçbir zaman için 'of' demez, hangi konuyu götürürseniz, ne zaman götürürseniz zamanı mı sırası mı asla demez. Kendisinin bizi araması bize daha çok dokunuş eden bir şey.

Bizi zorlayan şu oluyor çoğu zaman istihbarattayken daha fazla oluyordu. Acil konular olur gece uyandırmamız gereken. Bunu kaç defa yaptım bilmiyorum. Kendisini kaç defa uykusundan uyandırdığımı. Hiçbir zaman arayıp da bir defa bile ben bir meselemi o gece kendisine söylemediğimi hatırlamıyorum. Muhakkak açar ve hiçbir zaman için de ben niye uyandım demez.

"BU KADAR ÇOK ÇALIŞAN LİDERİ BİR DE BİZ RAHATSIZ EDECEĞİZ"

Devlete ait bilginin küçüğü, büyüğü olmaz hepsini aynı ihtimamla dinler, talimatını verir, iradesini koyar. Kendisi arar da, kendisi daha çok aranır. Biz açıkçası şey oluruz bu kadar çok çalışan bir lideri bir de üstüne üstlük biz rahatsız edeceğiz. Geçen gece Burhanettin Bey ile konuşuyoruz 'acaba hangimiz arayalım' diye. Geçen yine aradık ve uyandırdık. Vazifesine aşık bir insan. Bir defa bile bir insan açmazlık etmez mi?' ifadesini kullandı.

 

