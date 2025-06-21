Hakan Fidan'dan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nde 'İsrail' tepkisi: 'Üzerimize düşeni yapmaya hazırız'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığında küresel adaletin sağlanmasını önceleyeceğini belirten Fidan, "Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Fidan, uluslararası sistemin ciddi bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya olduğunu, çok taraflılığın temellerinin sarsıldığını ifade etti. Artan kutuplaşma, hoşgörüsüzlük ve uluslararası hukukun aşınmasının küresel istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kurumların işlevsizliğini Gazze’deki "vahşetin" net biçimde gösterdiğini dile getiren Fidan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgeyi topyekûn bir felakete sürüklediğini belirtti.

'İSRAİL SORUNU VAR'

İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin sürdüğü bir dönemde yapılan saldırıları kınayan Fidan, uluslararası toplumun önceliğinin bölgedeki şiddet sarmalını önlemek olması gerektiğini söyledi.

Fidan, "İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. Bu sorun ne Filistin, ne Lübnan, ne Suriye, ne Yemen ne de İran sorunudur, bu sorun apaçık İsrail sorunudur. İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin devam ettiği zamanda gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bu hukuk dışı saldırılara derhal son verilmesi gerekmektedir. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

'ORTAK ADIM' VURGUSU

"İstişarelerimizde öncelikle bu sınır tanımayan saldırganlığa dur demek için sergileyeceğimiz güçlü duruşu ve ortak adımları ele alacağız" diyen Fidan, İİT ülkeleri arasında bölgesel sahiplenmenin artırılması gerektiğini vurguladı.