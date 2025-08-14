Hakan Fidan MOSSAD direktörüyle görüştü mü? 'Tamamen tesadüfi'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 22:27:00
İHA
Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanın Hakan Fidan’ın Doha’ya ziyareti sırasında Mossad Direktörü ile görüştüğüne ilişkin yabancı bir medya kuruluşunda çıkan bir habere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi" denildi.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Gazze ve bölgesel konuları ele almak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın direktörü ile görüştüğü haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi" denildi.

