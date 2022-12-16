Hâkim hakkında 'cinsel taciz' soruşturması: İmamoğlu davasıyla ilgili habere erişim engeli!

16 Aralık 2022 Cuma, 18:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada 14 Kasım'da karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre davaya bakan hâkim Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında taciz suçundan soruşturma açıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili habere anında erişim yasağı getirildi.

İlgili haber şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hâkim Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında cinsel taciz suçundan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) soruşturma yürütüldüğü öne sürüldü. O dönemde de İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim olarak görev yapan Mehdi Komşul hakkında mahkemesinin yazı işlerini müdürünü ve katibini taciz ettiği iddiası üzerine HSYK tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bazı çalışanlar, Komşul’un duruşma salonunda karar yazdırırken kürsünün altından uygunsuz hareketler yaptığını iddia etti. Ayrıca hâkim Komşul’un yazı işleri müdürü ve katibiyle yakınlaşmak için onlara Kuran hediye ettiği de soruşturma sürecine yansıdı.

"DELİL YETERSİZLİĞİ" NEDENİYLE KALDIRILDI

Ancak söz konusu soruşturma, “delil yetersizliği” gerekçesiyle 30 Haziran 2015 tarihinde işlemden kaldırıldı.

Yargı içerisinde üst düzey bir görevli yaptığı açıklamada, “O dönem etkin bir soruşturma yürütülmedi. Kurul bu hâkimi korudu” dedi.

Hâkim Komşul'un telefon aramalarına cevap vermediği belirtildi.

AKP’LİLERLE FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI

Ayrıca İmamoğlu kararının ardından hâkim Komşul'un AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.