‘Hâkim ve savcılar kaçtı’ iddiası

Yayınlanma: 07.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2024 - 04:00

6 yıldır süren dava kapsamında Ergenekon kumpası davasının görüldüğü ve kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski başkanı Hasan Hüseyin Özese, üye hâkim Hüsnü Çalmuk ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel başta olmak üzere hâkimler Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ile savcılar Zekeriya Öz, Nihat Taşkın, Mehmet Murat Dalkuş ve Mehmet Murat Yönder yargılanıyor.



Mahkeme başkanı duruşmayı başlatırken Özese’nin 2 Mayıs’ta mahkeme heyetine yönelik “reddi hâkim” talebinde bulunduğunu açıkladı. Mahkemeye katılan şikâyetçilerden Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nusret Senem, duruşmada sanıklar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasını istedi. Senem, sanıklardan Fırat ve Dalkuş’un kaçtığını, Uslu’nun da kaçarken Edirne sınırında yakalandığını anımsatarak, Pekgüzel’in kaçtığını iddia etti.



"YARGITAY ÜYESİ OLACAĞIM"

Şikâyetçilerin avukatlarından Av. Zeynep Küçük de mahkemenin sanıklara yönelik “adli tedbir” kararı vermediği için firari sanıkların olduğunu vurgulayarak, “Gözünüzün önünde kaçtılar. Bizler, ‘Bu hâkimler, savcılar kaçacak’ dediğimizde onlar gülerek ‘Hayır’ dediler. Yakın zamanda yargılayacak hâkim bulamayacaksınız. Mahkemenizin bu tutumu devam ederse sanıkların tamamı kaçacağı için infaz mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.



Sanık hâkim Hasan Çalmuk ise kumpas davasında devletin savcısı olduğunu ve işini şerefli bir şekilde yaptığını iddia ederek “Bir kumpasla burada oturtuluyorum. Bu mahkemeden beraat edeceğim ve Yargıtay üyesi olacağım, göreceksiniz” dedi.



İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Özese’nin “reddi hakim” talebinin reddine, tutuklama istemlerine yer olmadığına, milletvekillerine düzenli olarak davetiye gönderilmesi gerekçesiyle “şikâyetlerinin sürmesinin sorulmasına yer olmadığına” karar verdi. Mahkeme 13 Mayıs, saat 10.00’a ertelendi.

