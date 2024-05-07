‘Hâkim ve savcılar kaçtı’ iddiası
FETÖ’nün Ergenekon kumpası davasında görev alan savcı ve hâkimlerin “görevi kötüye kullanma, hürriyeti tahdit, suç uydurma, evrakta sahtecilik” suçlamalarıyla yargılandıkları davaya Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde dün gerçekleşen duruşmayla devam edildi.
6 yıldır
süren dava kapsamında Ergenekon
kumpası davasının görüldüğü
ve kapatılan 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin eski başkanı Hasan
Hüseyin Özese, üye hâkim Hüsnü
Çalmuk ve eski savcı Mehmet
Ali Pekgüzel başta olmak üzere
hâkimler Sedat Sami Haşıloğlu,
Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu,
Nihat Topal ile savcılar Zekeriya
Öz, Nihat Taşkın, Mehmet Murat
Dalkuş ve Mehmet Murat Yönder
yargılanıyor.
Mahkeme başkanı duruşmayı
başlatırken Özese’nin 2 Mayıs’ta
mahkeme heyetine yönelik “reddi
hâkim” talebinde bulunduğunu
açıkladı. Mahkemeye katılan
şikâyetçilerden Vatan Partisi
Merkez Yürütme Kurulu Üyesi
Nusret Senem, duruşmada
sanıklar hakkında tutuklama
kararının çıkarılmasını istedi.
Senem, sanıklardan Fırat ve
Dalkuş’un kaçtığını, Uslu’nun
da kaçarken Edirne sınırında
yakalandığını anımsatarak,
Pekgüzel’in kaçtığını iddia etti.
"YARGITAY ÜYESİ OLACAĞIM"
Şikâyetçilerin avukatlarından
Av. Zeynep Küçük de
mahkemenin sanıklara
yönelik “adli tedbir” kararı
vermediği için firari sanıkların
olduğunu vurgulayarak,
“Gözünüzün önünde kaçtılar.
Bizler, ‘Bu hâkimler, savcılar
kaçacak’ dediğimizde onlar
gülerek ‘Hayır’ dediler. Yakın
zamanda yargılayacak hâkim
bulamayacaksınız. Mahkemenizin
bu tutumu devam ederse
sanıkların tamamı kaçacağı
için infaz mümkün olmayacak”
ifadelerini kullandı.
Sanık hâkim Hasan Çalmuk
ise kumpas davasında devletin
savcısı olduğunu ve işini şerefli
bir şekilde yaptığını iddia
ederek “Bir kumpasla burada
oturtuluyorum. Bu mahkemeden
beraat edeceğim ve Yargıtay üyesi
olacağım, göreceksiniz” dedi.
İfadelerin ardından kararını
açıklayan mahkeme, Özese’nin
“reddi hakim” talebinin reddine,
tutuklama istemlerine yer
olmadığına, milletvekillerine
düzenli olarak davetiye
gönderilmesi gerekçesiyle
“şikâyetlerinin sürmesinin
sorulmasına yer olmadığına” karar
verdi. Mahkeme 13 Mayıs, saat
10.00’a ertelendi.
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