Hakkari'de polis müdahalesi: HDP Milletvekilli Habip Eksik hastaneye kaldırıldı

09 Ekim 2022 Pazar, 16:22

Hakkari'de terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti.

Gazeteci Ruşen Takva'nın paylaştığı görüntülere göre, müdahale sırasında HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de darba uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eksik'in hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Takva, müdahale sırasında ayrıca 16 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan HDP Hakkari İl Örgütü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada HDP'li Eksik'in ayağının kırıldığı iddia edildi.

İşte o paylaşım: