Hakkari'de polis müdahalesi: HDP Milletvekilli Habip Eksik hastaneye kaldırıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HDP'lilerin yürüyüşüne polis müdahale etti. HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in yaralandığı müdahalede çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Hakkari'de terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti.
Gazeteci Ruşen Takva'nın paylaştığı görüntülere göre, müdahale sırasında HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de darba uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eksik'in hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Takva, müdahale sırasında ayrıca 16 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
Öte yandan HDP Hakkari İl Örgütü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada HDP'li Eksik'in ayağının kırıldığı iddia edildi.
İşte o paylaşım:
Bugün Yüksekova ilçemizde yaptığımız yürüyüşe müdahale yapıldı. Müdahale esnasında 16 arkadaşımız gözaltına alındı. Iğdır Mv. Habib Eksik Vekilimize yapılan darp sonucunda ayağı kırıldı.— HDP Hakkari İl Örgütü (@HDPHakkari_) October 9, 2022
İl Mv'miz Sait Dede çeşitli yerlerden aldığı darp sonucu yaralandı şuan hastanedeyiz.
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