Hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı... Eski CHP milletvekili Atila Sertel ifade verdi: 'Evime dönüyorum'

29.09.2025 17:10:00
Haber Merkezi
Hakkında yakalama kararı çıkartılan eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ifade verdiğini duyurdu.

Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi, eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel hakkında yakalama kararı emri verdi.

Davaya konu olan sosyal medya paylaşımının ekran görüntüsünü X hesabında tekrar yayınlayan Atila Sertel, "19 Nisan 2020’de yaptığım bu paylaşımda hakaret var mı, Allah aşkına söyleyin" dedi.

"EVİME DÖNÜYORUM"

Hakkında yakalama kararı olduğunu duyurmasından birkaç saat sonra ifade verdiğini duyuran Sertel, "Asliye ceza hâkimine ifademi verdim, hiçbir sıkıntı yok. Evime dönüyorum" diye yazdı. 

