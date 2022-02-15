Hakverdi'den 'baraj' kararı üzerine önerge: Çöken eğitim sistemi daha da çıkmaza girecek

15 Şubat 2022 Salı, 12:51

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, geçtiğimiz günlerde Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) üniversite sınavlarında baraj puanı uygulamasının kalkması hakkında yaptığı açıklama üzerine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Hakverdi, önergesinde “Üniversite sınavlarında TYT için 150 ve AYT için 180 olan baraj puanı uygulamasının kalkacağını açıklanmıştır. Alınan bu karar sonrası kamuoyunda, eğitim sisteminin giderek daha da niteliksizleştirileceği endişesi artmıştır. Baraj puanının uygulamaya konmasının amacı, üniversitelere başarılı öğrencilerin girebilmesiyle daha kaliteli ve başarılı toplum inşaa etmek olarak belirlenmişti. Üniversitelere girişteki baraj puanının kaldırılması ile, neredeyse sınavda adını doğru işaretleyen herkese üniversite sıralarının kapısı açılacak; bu da üniversitelerde barajı geçemeyen yüzbinlerce kişinin akademik kurumlardaki boş kontenjanlara yerleştirilmesine neden olacaktır. Bu karar, öğrencileri müşteri olarak gören zihniyetin siyasi bir kararıdır” ifadelerini kullandı.

"BARAJ DEĞİL, YÖK KALDIRILMALI!"

Baraj puanının kaldırılmasıyla üniversite mezunu sayısının artacağını ve ilk dört yıl istatistiksel verilerde işsiz sayısı düşük gösterileceğini ancak sonrasında işsiz üniversite mezunu sayısının daha da çoğalacağını belirten Hakverdi, "Bu karar çöken eğitim sisteminin daha da çıkmaza girmesine neden olacaktır. Eğitim sistemi tam anlamıyla bir dönüşüme sokularak, daha nitelikli hale getirilmeli ve YÖK kaldırılarak üniversiteler özerkleştirilmelidir” dedi.

Hakverdi açıklamalarının devamında "İktidarın her defasında övündüğü üniversite sayılarını artırma politikası doğrultusunda, her boş bina kontenjanları dahi dolmayan üniversitelere çevrilmiş ve akademik kadrosu ya eksik bırakılmış ya da birçok kadroya yandaş, eş-dost ve akrabalar doldurulmuştur. Görünen o ki, iktidar eğitimde nitelik kaygısından çok uzak kalmaktadır” ifadelerine yer verdi.

"BİR MİLYON KİŞİ BARAJIN ALTINDA KALMIŞTI"

Her yıl yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği üniversitelere giriş sınavlarında, geçen sene 1 milyona yakın öğrencinin barajı geçemediğini hatırlatan Hakverdi, "Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar, baraj altında kalan bu öğrencilerle doldurulacaktır. Bu durum, üniversitelerden okuduğu bölüme dahi hakim olmadan mezun olan öğrencilerin, özel sektör ve kamu kurumlarına doldurulacağı endişesini yaratmaktadır" vurgusu yaptı.

"KARAR 20 DAKİKADA ALINDI!"

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın bugün konuyla ilgili kaleme aldığı köşe yazısına işaret eden Hakverdi, "Karar kamuoyuna açıklanmadan önce YÖK Başkanı, ani bir genel kurul kararı almış ve Zoom programı üzerinden toplantı yapılmış. Gündem konusu toplantı başlamadan sadece 15 dakika önce kurul üyelerine iletilmiş. YÖK Başkanı, baraj puanının kaldırılmasıyla ilgili müzakere etmek isteyen kurul üyelerine müsaade dahi etmemiş. 20 dakika içerisinde de tartışmayı bitirmiş. Hatta bu tarihi kararla ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını soran üyelere hiçbir rapor dahi sunulmamış" dedi.

Hakverdi, “Kararın alınış biçimine bakıldığında, talimatın Saray'dan geldiği aşikardır. Tüm Türkiye’nin ve gençlerin geleceği, bir kişinin kararına bakar vaziyette, bu kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

Hakverdi TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde Bakan Özer'e yönelik şu soruları yöneltti: