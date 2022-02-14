Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 11:30

Kumarhane işletmecisi Falyalı, 8 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde uğradığı şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3’ü 9 Şubat’ta, diğer 3’ü de önceki gün olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.



