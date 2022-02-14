Falyalı’nın korumalarının suikastçılara bilgi verdiği öne sürüldü

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Kıbrıs’ın sanal bahis ve kumarhane sektörünün en büyük patronu Halil Falyalı cinayetinde karanlık noktalar yapılan operasyonla yavaş yavaş aydınlanıyor. Cinayetten hemen sonra Mustafa Söylemez ile onunla otelde görüntüleri ortaya çıkan Ö.T. ve Y.G’nin ardından önceki gün Falyalı’nın korumalarına operasyon yapıldı. Saklandıkları evde yakalanan Falyalı’nın yakın iki koruması T.G. ve H.İ’nin Söylemez’e içeriden bilgi aktarmasından şüpheleniliyor. Saklanan korumaların Falyalı’nın hangi güzergâhları kullandığı, hangi sokaklarda mobese olmadığı ve olay günü hangi araca bindiğini cinayet şebekesine bildirdiği üzerinde duruluyor.

Öte yandan cinayet öncesi Mustafa Söylemez’le otelde birlikte olduğu görüntülerle belgelenen ve polis ifadesinde Ö.T’nin “Söylemez’le tanışıyoruz ama cinayetle ilgim yok” diyen Ö.T’nin Söylemez’le tanışıklığının ötesinde ilişkisi olduğu da belirlendi. Ö.T’nin Söylemez’in ofisinde çay servisi ve getir götür işlerine baktığı söyleniyor.

Cinayetten bir gün sonra gözaltına alınan Söylemez’in avukatı Fırat Söylemez, “Söylemez ailesinin bu kişiyle uzaktan yakından hiçbir şekilde bağlantısı yok ve olamaz” sözleri Falyalı ile Söylemez arasındaki telefon trafiği ile yalanlanmıştı. Mustafa Söylemez’in Halil Falyalı ile ilişkisinin epey eski olduğu ve Vanlı bir avukat aracılığıyla tanıştıkları belirtiliyor. Bu tanıştırmanın ardından ikili arasında ilişkinin ilerlediği söyleniyor. Ancak Söylemez’in Falyalı’yı neden ve kim adına öldürdüğü hakkında henüz bir bilgiye ulaşılmış değil. Onun tahtına konmak için Söylemez’in tek başına yetersiz kalacağı dillendiriliyor.

ASIL BARON INGİLİZ

Falyalı cinayetinden sonra gerek Kıbrıs gerekse Türkiye’de herkesin peşine düştüğü soru, Falyalı’dan sonra sanal bahis sektörünün yeni baronu kimin olacağı. Ancak o sektörü bilenler Kıbrıs’ta baron olarak tanımlanan Veysel Ateş ile Halil Falyalı’nın baron değil asıl baron Ingiliz Scott William Matersson’un Kıbrıs’taki ayakları olduğunu belirtiyor. Küresel sanal bahis baronu Matterson’un dünyanın pek çok ülkesinde Şahin ve Falyalı gibi yerel baronlarla çalıştığı biliniyor. Kıbrıs’ta Falyalı’nın yerine geçecek kişinin de ancak Scott William Matterson’un onayıyla olabileceği söyleniyor. Kıbrıs’taki sanal bahis lisanslarının da Falyalı tarafından değil Matterson tarafından verildiği, onun dahli olmadan bu lisansların verilemeyeceği ve verilmiş olanların sürdürülemeyeceği de verilen bilgiler arasında.

ŞAŞKIN POLİS MÜDÜRÜNÜN MATTERSON’LA PAZARLIĞI

2017’de Sivas’ta ağaçtan düşen babasını ziyarete gelen sanal bahsin Kıbrıs’taki Falyalı ile birlikte en büyük patronlarından Veysel Şahin’in yakalandığı gün Istanbul havalimanında özel uçağından olan Matterson, operasyonu haber alınca yerel temsilcileri ile uçağında toplantı yaptıktan sonra Ingiltere’ye uçmuştu.

Veysel Şahin’le ilgili dinleme kayıtları ve yazışmalar hazırlık soruşturma dosyasına girdikten sonra siber suçlarda görevli bir polis müdürü, Matterson’a ulaşarak dosyada kendisi hakkında pek çok delil olduğunu ve eğer istediği parayı vermesi halinde bu delilleri ortadan kaldıracağını söylüyor. Matterson ise “Bundan nasıl emin olayım. Bir delili gönder ondan sonra konuşuruz” diyor. Bir delil yerine yanlışlıkla bütün dosyayı gönderen şaşkın polis hem Matterson’u hakkındaki ne tür suçlamalar olduğu konusunda bilgilendirmiş oluyor hem de onunla yazışmaları tespit edilerek Kıbrıs’ta Veysel Şahin’in adamları ile aynı pazarlığı yapan diğer polis arkadaşları ile birlikte operasyon yiyor.