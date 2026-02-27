Halis Bayancuk kimdir, nereli? Halis Bayancuk hangi cemaatten?

"Ebu Hanzala" takma adıyla bilinen Halis Bayancuk, Ahmet Mahmut Ünlü ile girdiği tartışma sonrası gündeme geldi. Peki, Halis Bayancuk kimdir?

HALİS BAYANCUK KİMDİR?

1984 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Halis Bayancuk, aslen Bingöllüdür. Babası Hacı Bayancuk, 1990’lı yıllarda Hizbullah davası kapsamında yargılanmış ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastının planlayıcısı olarak hüküm giymiştir.

1998 yılına kadar Diyarbakır'da kaldı ve ilköğrenimini bu kentteki devlet okullarında tamamladı. Diyarbakır İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 203 yılında Mısır'a giden Halis Bayancuk burada çeşitli dini eğitimler aldı, Arapça öğrendi ve çeşitli İslâmî gruplarla tanıştı.

2007 yılında Türkiye'de bulunduğu sırada Mısır yetkilileri tarafından ülkeye girişi yasaklandı. Bunun üzerine İstanbul'un Bağcılar ve Bayrampaşa bölgelerinde sohbetlere başlayarak Selefî anlayışa sahip insanları etrafında toplamaya başladı. Bir yandan da sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşabilmek için "TevhidDersleri.org" sitesini kurup Tevhid Dergisi'ni çıkardı.

Kendisini "Tevhid Ehli" olarak tanımlayan bir grubun lideri olarak tanınır.

TUTUKLANMALARI

Bayancuk, ilk kez tutuklandığı Nisan 2008'den, hüküm giydiği Şubat 2021'e kadar olan dönemde farklı mahkemelerce verilen gözaltı ve tutuklama kararları kapsamında toplamda 8 yıl tutuklu kaldı.

Lideri olduğu grubun bir sinagoga eylem düzenleyeceği iddiasıyla 35 kişi ile beraber 1 Nisan 2008 tarihinde gözaltına alındı ve üç gün sonra tutuklandı. Bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 15 Mayıs 2009'da tahliye edildi.

12 Nisan 2011'de ikinci kez tutuklandı ve yaklaşık iki yıldan sonra 24 Ocak 2013'te delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildi.

14 Ocak 2014'te El-Kaide operasyonu çerçevesinde tutuklandı. Ardından Irak ve Şam İslam Devleti'nin Türkiye lideri olduğu iddia edildi. 9 Ekim 2014'te yeniden serbest bırakıldı. Star Gazetesi'ne verdiği röportajda Gülen Cemaati'nin kendisine komplo kurduğunu iddia etti.

23 Temmuz 2015'te dördüncü kez IŞİD operasyonu kapsamında gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. 24 Mart 2016'da yeniden tahliye edildi. Beşinci kez 26 Ağustos 2016'da gözaltına alındı ve ardından serbest bırakıldı. 8 Mart 2017'de Ankara'da konuşmacı olarak katılacağı panelin valilik tarafından iptal edilmesinden ötürü valilik çalışanlarına "müşrik" deyip tehdit savurduğu için altıncı kez gözaltına alındı. Beş gün sonra serbest bırakıldı.

30 Mayıs 2017'de IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla yedinci kez göz altına alındı, 7 Haziran 2017'de tutuklandı.Müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı.9 Nisan 2020 tarihinde görülen ilk duruşmada hakkında tahliye kararı verildi, ancak cezaevinden çıkmadan hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve yeniden tutuklandı.

Yargılandığı davada Şubat 2021'de açıklanan kararla, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 11 Temmuz 2023 tarihinde “kaçma şüphesi bulunmadığı” gerekçesiyle tahliye edildi.

18 Kasım 2025 tarihinde Balçova Polis Merkezi saldırısı gerekçesiyle sabah saatlerinde gözaltına alındı. 21 Kasım 2025 tarihinde serbest bırakıldı.

ÖZEL HAYATI

2006 yılında Zeynep Özer ile evlendi. Bu evlilikten 2016 yılında Muhammed Hanzala adında bir oğlu oldu.

CÜBBELİ AHMET İLE TARTIŞMALARI

Geçmişte de birçok kez selefi akımlarla ilgili uyarıda bulunan Ünlü, "Okulda okutulan bu ant, IŞİD'çi terör zanlısı Halis Bayancuk tarafından yazılmış. Bu adama göre Türkiye Cumhuriyeti için askerlik yapmak şirk. Bu metnin bir okulda ne işi var? Bu, hükümete karşı bir provokasyondur" yorumu yaptı.

Bu sözler üzerine Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin lideri Halis Bayancuk sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Ünlü'ye "Bir insanın Ramazan ayında ekranlara çıkıp Kemalist ve laiklerin rahatsız olduğu şeyden rahatsız olması, ahir ömründe Allah (cc) tarafından rezil edilmesinden başka nedir?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bayancuk'un bu tepkisini yanıtsız bırakmayan Ünlü de X hesabından Bayancuk'un tepkisinin yer aldığı paylaşımı alıntılayıp "Ben türbeleri ziyâret edenlere müşrik diyeceksin, askere gitmek harâm diyeceksin, askerdeki arkadaşını ziyârete gitmek câiz değil diyeceksin, bu vatanın ekmeğini yiyeceksin, toprağına hâinlik edeceksin, ben de senin sloganını mı savunacağım! Bunun kemalistleri ve laikleri sevindirmekle ne alâkası var?!" dedi.

Karşılıklı suçlamaların ardından Bayancuk'tan Ünlü'ye canlı yayında "düello" daveti geldi. Ünlü'ye "Şayet müfteri, jurnalkâr ve Kemalist değilsen buyur; canlı yayında karşılıklı konuşalım" diye çağrıda bulunan Bayancuk, "Benim iddiam şu: Sen Kur'an, Sünnet, Maturidilik ve Hanefi mezhebine göre sapkın, adaleti sakıt bir fasık ve belamsın. Sünni tasavvuf kitaplarına göre de yol kesici, yol düşkünü bir sahtekarsın. Sadece senin kitaplarından pasajlar okuyacak, sana ait ses kayıtlarını dinletecek, akabinde de mezhep kitaplarından nakiller yapacağım. Sen de bana dair iddialarınla buyur. Beş dakika sen konuş, beş dakika ben. Kararı ilim ehli ve toplumu versin" ifadelerine yer verdi.

Ancak Ahmet Mahmut Ünlü, Bayancuk'un tartışma davetini "Ben senin gibi askerle çatışırken geberenlere şehid diyen, askerimize polisimize kafir diyen, Işid'e militan devşiren ve kendileri hakkında: "Hâricîler cehennem köpekleridir." (İbnü Mâce, rakam:173, 1/61; Ahmed İbnü Hanbel, rakam:19130, 31/474) buyurulan teröristlerle dünyada da âhirette de bir araya gelmekten Allâh'a sığınırım. Yoksa beş para etmez ilminden korkacak değilim!" diyerek reddetti.