Halk Bankası'ndan kafaları karıştıran 'TL' reklamı: Ne zaman çekildi?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürününü açıklamasından kısa süre sonra Halk Bankası’ndan dikkat çeken bir reklam filmi geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün akşam Kabine Toplantısı’nın ardından "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününü açıklamıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı da ertesi gün dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.
Yeni adımla ilgili tartışma ve yorumlar devam ederken Halkbank’ın sözkonusu ürünle ilgili reklamı hayli dikkat çekti.
Oyuncu Kerem Alışık’ın oynadığı reklam filminde, Türk Lirası’nın önemine dikkat çekiliyor. Halkbank'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan reklamda, “Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor!” ifadeleri kullanıyor.
"DEMEK ÇOK ÖNCEDEN BELLİYDİ"
İktidarın yeni "ürün"üyle birlikte ortaya çıkan bu reklam filmi tartışma yarattı. 24 saat geçmeden reklam filminin yayınlanması 'Ne zaman çekildi?' sorusunu gündeme getirdi.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Halkbank bu reklamı ne zaman çekti?" diye sorarken "Demek bu mevduat kararının alınacağı çok öncesinden belliydi. Dolar 18 liraya kadar çıktı ve zirvedeyken haberi olanlar dövizlerini Türk Lirası'na çevirdi. Şimdi bu liraların faiz garantisi halka yüklendi. Bunlar Sülün Osman'ı bile çırak çıkarır" yorumunda bulundu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu