Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:20

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:22

Karar gazetesi yazarı Figen Çalıkuşu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itirazın reddedildiğini duyurdu. Toktaş'ın itirazının reddine ilişkin kanaldan henüz bir açıklama yapılmadı.

Karar gazetesi yazarı Figen Çalıkuşu, köşesinde, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi'ne yaptığı ziyareti kaleme aldı.

Çalıkuşu, Toktaş'ın yaptığı itirazın reddedildiğini duyurdu. Toktaş'ın yönettiği Halk TV'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Çalıkuşu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Çarşamba günü Silivri Cezaevinde idim. 16 gündür tutuklu olan Suat Toktaş’ı ziyaret ettim. Tutukluluğa itirazı reddedilmiş.

Galiba 'bir irade' orada yatmasını istiyor… Hukukun bunu istemediği açık çünkü.

Yasal mevzuata göre tutuklama kararının asla verilmemesi gerekirdi…. Bu çok net."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı düzenledi ve bilirkişi S.B. hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Barış Pehlivan da basın toplantısında sonra bilirkişi telefonda S.B. ile konuştu ve bu görüşme Halk TV tarafından yayınlandı.

S.B. ile görüşmenin yayınlanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. 16 gün önce tutuklanan Toktaş'ın avukatlarının tutukluluğuna yönelik yaptığı itiraz reddedildi.