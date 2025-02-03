Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Suat Toktaş'a ziyaret: 'Morali yüksek çünkü...'

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Suat Toktaş'a ziyaret: 'Morali yüksek çünkü...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 19:19

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretini X hesabından paylaşan Mahiroğlu, Toktaş hakkında, "Morali yüksek çünkü gazetecilik dışında hiçbir şey yapmadığını biliyor" sözlerini paylaştı.

Mahiroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni, yol arkadaşım Suat Toktaş'ı ziyaret ettim. Morali yüksek çünkü gazetecilik dışında hiçbir şey yapmadığını biliyor. Herkese destekleri için teşekkürlerini ve selamlarını iletti.

En kısa sürede tekrar çalışma arkadaşlarının ve tüm Halk TV ailesinin yanında olacağına inancımız tam."


Etiketler: #Halk TV #Cafer Mahiroğlu #Suat Toktaş

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