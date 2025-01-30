Suat Toktaş'ın 'tutuklanma gerekçesi' ortaya çıktı!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:50

Güncelleme: 30.01.2025 - 14:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında adını verdiği bilirkişiyle ilgili bir haberi Halk TV'de yayınladıkları için haklarında soruşturma başlatılan gazeteciler Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma konusu ses kaydını gazetecilik kuralları çerçevesinde yayınladıklarını açıklayan ve dün öğleden sonra ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye giden Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında ise dün gece yarısı tutuklama kararı verildi.

5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, 'müşteki' bilirkişi hakkında kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle etkilemeye teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Konuyla ilgili açıklamalarında haberci, yönetici olarak sorumluluğu açıkça üstlenen Suat Toktaş'ın tutuklama gerekçesinde ise 'kaçması, saklanması ve kaçacağı şüphesi, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ile tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması şüphesi'nin yer aldığı öğrenildi.

Toktaş, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunuyor.