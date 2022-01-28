Halkbank davasında yargılanan Hakan Atilla'dan dikkat çeken Erdoğan iddiası

28 Ocak 2022 Cuma, 09:14

İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle ABD'de 28 ay tutuklu kalan Hakan Atilla, dava sürecini anlattığı 'Amerika Atilla'ya Karşı' adında bir kitabına ilişkin gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu.

Atilla, Cüneyt Özdemir'in, “Kitabınızın 142. sayfasında şöyle bir ifade kullanıyorsunuz, ‘Suçsuzum dediğimde benim üzerinden başkalarına ulaşmayı düşünüyorlar ve suçsuzum dediğimde 'Yukarıdakileri istiyoruz' cevabını vermişler’, yukarıdakilerden kimi anladınız?” sorusuna, "Benim anladığım o zamanın ilgili bakan, başbakan ya da en üst düzey kamu görevlisi" yanıtını verdi.

Cüneyt Özdemir, bunun üzerine Hakan Atilla’ya ”Recep Tayyip Erdoğan'a mı ulaşmak istediklerini anladınız?" sorusunu yöneltti.

Hakan Atilla bu soruya ise şöyle cevap verdi:

"İsim olarak zikretmediler ama anlamak için alim olmaya gerek yok. Çünkü işin gidişatı oraya bağlanıyor."