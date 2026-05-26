Halkevleri’nin ardından: Orhan Sarıbal için ihraç çağrısı yaptılar!

Bursa Erkek Liseliler Mezun Dayanışma Ağı, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’a ilişkin bir açıklama yayımlayarak, Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği’ne (BELDER) çağrı yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Bursa Erkek Lisesi hukukun üstünlüğüne, demokrasiye bağlı nesiller yetiştiren asırlık bir çınardır. Adımızı anti-demokratik hamlelerle yan yana anılması kabul edilemez.

CHP Genel Merkezi önündeki sürecin parçası olan mezunumuz Orhan Sarıbal'ın tutumu, okulumuzun değeriyle açıkça çelişmektedir.

BEL-DER Yönetimini göreve davet ediyor, adı geçen şahsın dernek üyeliğinden ivedilikler ihraç edilmesini talep ediyoruz.”

HALKEVLERİ DE İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATACAK

Halkevleri, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararını destekleyen grupla birlikte hareket ettiğini belirttiği CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal hakkında ihraç süreci başlatılacağını açıklamış ve “Saray iktidarının saldırılarının doğrudan ya da dolaylı parçası olmak tartışmasız işbirlikçiliktir” ifadeleri kullanılmıştı.