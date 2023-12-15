Halkın gönlündeki aday olacak

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:01

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:01

CHP’de, 31 Mart yerel seçimleri için aday adayları sürecinin tamamlanmasının ardından gözler adayların belirlenmesine çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanları “memnuniyet anketi” ile örgütün görüşü ve eğilim yoklaması alınarak belirlenecek” açıklaması sonrası İzmir için üç anket firması sokağa indi.

VAR OLAN BAŞKANDAN MEMNUN MUSUNUZ?

Bu hafta yapılması beklenen ankette İzmir’de en az 2 bin 500 kişi ile yüz yüze ve telefonla görüşme yapılacak. Puan ölçülecek ve yurttaşa, “Var olan başkandan memnun musunuz?”, “hizmetlerini yapabildi mi?”, “partiye katkısı oldu mu” soruları yöneltilecek. Anket sonuçlarında mevcut başkan için seçimlerde aldığı oy oranından düşük çıkarsa bu kez, “Mevcut adaylardan kimleri görmek istiyorsunuz?” denilerek şanslı aday belirlenecek.

Üç anket firmasının yapacağı anket sonuçları PM ve MYK’ye sunulacak. Adayların belirlenmesi öncesinde milletvekilleri ve partinin üst kurullarında görevli yaklaşık 10 kişilik ekip, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçeler için örgütle görüşmeler yapacak.

HALKIN GÖNLÜNDEKİ ADAY

Konuk olduğu televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanının nasıl belirleneceği yönündeki sorulara cevap verdi. Özel, İzmir adayıyla ilgili şunları söyledi: “Benim memnun olup olmamam önemli değil. Taahhüdüm var. Halkın gönlünde olan benim de gönlümde. Performansı, memnuniyeti yüksek olan yeniden aday gösterilecek. Değilse yeni arkadaşımız aday gösterilecek. İzmir’de anket olsa çoktan karar verirdim. Birkaç hafta içinde anketler belli olur. İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanımızla ilgili anket iyi gelirse yola devam ederiz. Tereddüt varsa anketi yenileriz. Eğer olumsuz ise arayışa gideriz. Profil anketi yaparız.”