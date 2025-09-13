Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hamdi Kılıç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç neden hayatını kaybetti?

Hamdi Kılıç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç neden hayatını kaybetti?

13.09.2025 19:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hamdi Kılıç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç neden hayatını kaybetti?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Hamdi Kılıç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç neden hayatını kaybetti?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

HAMDİ KILIÇ KİMDİR?

2007'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin de başında bulunuyordu.

Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Hamdi Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi.

HAMDİ KILIÇ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Hamdi Kılıç'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü açıklandı.

 

İlgili Konular: #Hamdi Kılıç