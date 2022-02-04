Hande Fırat'tan AKP'ye uyarı: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kim satın aldı?

04 Şubat 2022 Cuma, 11:59

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, dünyada hızla yayılan Metaverse'te arsa ve mekan satın almalarla ilgili AKP'ye ilginç bir uyarıda bulundu.

"Bu dünyada mülk ya da arazi sahibi olmak bitti, şimdi de sanal evrenlerde tapu sahibi olma moda oldu" diyen Hande Fırat, iktidarın dijital dünyadaki bu gelişmeyle ilgili harekete geçtiğini yazdı.

AKP'nin son MYK Toplantısında AKP kurmaylarının, “Şu anda insanlar yurtdışından Meryem Ana Tapınağı’nı, müzeleri satın alıyorlar” dediklerini hatırlatan Hande Fırat "AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor" dedi.

Fırat'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor."

PARTİ GENEL MERKEZİ'Nİ SATIN ALAN TEK PARTİ: DEVA...

"Sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, aynı sorunla parti genel merkezlerinin de de karşı karşıya... Öğrenebildiğim kadarıyla DEVA Partisi sanal evrenlerde parti binalarını satın alan tek parti."

"Bunun ne önemi var diyeceksiniz? Örneğin sanal gözlükle sanal evrenlere girenler, AK Parti binasının önünden geçerken, bir sürprizle karşılaşıp “Z” Partisi'nin afişini görebilirler... Benden uyarması...

Daha da önemlisi belli ki bu sanal evrenler de bir süre sonra bir çatı altında birleşecek. İyi olanlar kazanacak. Türkiye de kendi sanal evrenini bir an önce oluşturmalıdır." .