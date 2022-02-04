Hande Fırat'tan AKP'ye uyarı: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kim satın aldı?
Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Metaverse evreninde satıldığını belirtip AKP'yi "AK Parti binasının önünden geçerken, bir sürprizle karşılaşıp 'Z' Partisi'nin afişini görebilirler..." ifadeleriyle uyardı.
Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, dünyada hızla yayılan Metaverse'te arsa ve mekan satın almalarla ilgili AKP'ye ilginç bir uyarıda bulundu.
"Bu dünyada mülk ya da arazi sahibi olmak bitti, şimdi de sanal evrenlerde tapu sahibi olma moda oldu" diyen Hande Fırat, iktidarın dijital dünyadaki bu gelişmeyle ilgili harekete geçtiğini yazdı.
AKP'nin son MYK Toplantısında AKP kurmaylarının, “Şu anda insanlar yurtdışından Meryem Ana Tapınağı’nı, müzeleri satın alıyorlar” dediklerini hatırlatan Hande Fırat "AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor" dedi.
Fırat'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:
"AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor."
PARTİ GENEL MERKEZİ'Nİ SATIN ALAN TEK PARTİ: DEVA...
"Sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, aynı sorunla parti genel merkezlerinin de de karşı karşıya... Öğrenebildiğim kadarıyla DEVA Partisi sanal evrenlerde parti binalarını satın alan tek parti."
"Bunun ne önemi var diyeceksiniz? Örneğin sanal gözlükle sanal evrenlere girenler, AK Parti binasının önünden geçerken, bir sürprizle karşılaşıp “Z” Partisi'nin afişini görebilirler... Benden uyarması...
Daha da önemlisi belli ki bu sanal evrenler de bir süre sonra bir çatı altında birleşecek. İyi olanlar kazanacak. Türkiye de kendi sanal evrenini bir an önce oluşturmalıdır." .
İlgili Haberler
- Diyanet'ten 'Metaverse' tartışması üzerine açıklama: 'Sanal hac' olur mu?
- Metaverse'te üç erkek, bir kadını taciz etti
- AKP'de metaverse toplantısı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- CHP’li Şevkin: Bazı vatandaşların adresleri silinmiş
- MUÇEV'in yat limanının ruhsatı izni iptal edildi
- Saray'ı kim satın aldı?
- Çirkin saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı
- “Yeniden Merhaba”ya İzmirlilerden büyük ilgi
- Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı
- Fırın çalışanını öldüresiye dövüp evin önüne bıraktılar
- 'Samsun'dan sonra ikinci alçak saldırı'
- Amerikan Rüyası'nın karanlık yüzü
- 2021’in en ilginç şikayetleri belli oldu