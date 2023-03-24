Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 20:19

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 20:19

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin YSK'ya yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza sürecinde üçüncü gün sona eriyor. Adaylığı kabul edilen isimler 27 Mart akşamına kadar 100'er bin imza toplamaya çalışacak.

Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile belirlenen tek isme destek imzası verilebilirken, üçüncü gün saat 19.00 itibarıyla imza sürecinde adayların son durumu şöyle:

Muharrem İnce 76 bin 152,

Fatih Erbakan 69 bin 65 (Adaylıktan çekildi),

Sinan Oğan 38 bin 993,

Doğu Perinçek 16 bin 62,

Yakup Türkal 2 bin 31

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararını açıklaması sonrası aday sayısı 10'a düşmüştü.