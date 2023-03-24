ATA İttifakı'nın 'seçim ittifakı' protokolü YSK'ye teslim edildi

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:26

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:27

Adalet Partisi ve Zafer Partisi’nden oluşan ATA İttifakı temsilcileri YSK’ya gelerek ittifak protokolünü teslim etti.

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğini ilgilendiren 14 Mayıs seçimleri için Adalet Partisi ve Zafer Partisi adına ATA İttifakı’nın işlemlerini bugün YSK’ye verdiklerini belirterek, "Hem Türk milletine hem ülkemizin değerlerine inşallah faydalı olur diye temenni ediyorum. Diğer ittifakların da şu an bildiğimiz kadarıyla iki ittifak var, bir başka ittifak daha olacağı söyleniyor. Bugün akşam itibarıyla diğer ittifakları da Türk insanı bilmiş, tanımış olacak" dedi.

"BU İTTİFAKTA BULUNMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Karahan ise, "Adalet Partisi olarak bu ittifakta bulunmaktan onur duyuyoruz. Rahmetli Süleyman Demirel’in partisi Adalet Partisi inşallah bu ittifakla, Türkiye Cumhuriyeti’ne şu ana kadar yapmış olduğu hizmetleri yapmaya devam edecektir. İttifakımız hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.