Harbiye'de Harf Devrimi yok sayıldı!

Yayınlanma: 14.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 03:00

KHO içinde dekanın bulunduğu dekanlık binasının personel/öğrenci girişine Arapça harflerle yazılan “Mektebi Harbiye” tabelası asıldı. KHO’da “mezunlar günü” etkinliğinde görülen tabela Harp Okulu mezunlarının tepkisini çekti. Ayrıca tabelanın, “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanuna” aykırı olduğu, KHO mezunlarınca MSB’ye yazı yazıldı. Tepkilerin ardından tabela kaldırıldı.

Büyük tepki çeken gelişmenin ardından konuşan Emekli General Ali Er, “Bu bizzat Latin harflerine karşı yapılmıştır. Bunun sorumlusu kim? Dekana, Harp Okulu komutanına ve bir de milli savunma bakanına sormak lazım. Bu olay Harp Okulu’nun kimlerin elinde olduğunun somut göstergesidir. Bu, Atatürk devrimlerine, Harf Devrimi’ne ve Atatürk’ün Cumhuriyetine karşı baş kaldırı niteliğindedir. Dekanının görevden alınması lazım” dedi.

Konuya ilişkin ulaştığımız MSB yetkilileri ise yaptığı açıklamada “Resim tarihsel bir çekim sırasında geçici olarak asılmış ve kaldırılmıştır. Fotoğraf güncel bir fotoğraf değildir” açıklamasında bulundu.