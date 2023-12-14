Hasan Bitmez'in vefatıyla Saadet-Gelecek grubu düştü

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:29

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:29

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, hastanede hayatını kaybetti.

Bitmez'in yaşamını yitirmesinin ardından, siyasiler taziye mesajları yayınladı.

Bitmez'in ölüm haberinin duyulması sonrasında bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına ara verdi.

Bitmez'in hayatını kaybetmesiyle Meclis'te 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet Partisi grubu düştü.

Bir siyasi partinin Meclis'te grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis'te ortak grup kurmuştu.