Meclis’te yere yığılmıştı: ‘Allah’ın gazabı’ sözünü Özlem Zengin mi söyledi?

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:25

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:25

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Meclis kürsüsünde AKP iktidarının İsrail politikasını eleştirdiği konuşmasının ardından kalp krizi geçirerek yere düştü.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, söz konusu an sırasında AKP tarafından gelen “Allah’ın gazabı böyle olur!” ifadesini kimin söylediği hakkındaki bir iddiayı köşesine taşıdı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin olarak “Bazı arkadaşlarımız arkada oldukları için ne olduğunu anlayamamış olabilir” demişti.

Saymaz yazısında “Oysa CHP’li milletvekilleri “Allah’ın gazabı böyle olur” sözünü Zengin’in söylediğini iddia ediyor” ifadelerine yer verdi.

Yazıda görüntülerde, Bitmez yere düşmeden önce Zengin’in ayağa kalkarak elini kolunu salladığı, Bitmez yığıldıktan sonra bağırmayı sürdürdüğü görüldüğüne dikkati çekerek, "Görüntülerde, Bitmez yere düşmeden önce Zengin’in ayağa kalkarak elini kolunu salladığı, Bitmez yığıldıktan sonra bağırmayı sürdürdüğü görülüyor" diye yazdı.

Saymaz, “Zengin, ‘Arka sıralardaki AK Partilileri’ bahane ederek inandırıcılıktan uzak bir savunma yapıyor. Zaten bir milletvekilinin ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ demiş olması için Bitmez’in düştüğünü görmesi lazım. Haydi, arkadakiler görmedi, diyelim. En önde oturan ve ayakta olan Zengin de mi görmedi? O an... Ne söylüyordu? Yoksa ‘Allah’ın gazabı böyle olur!’ mu diyordu?” ifadelerini kullandı.