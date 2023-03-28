Hasan Cemal, Meclis'i açabilir

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olması için HDP yönetiminden gelen teklifi kabul eden Hasan Cemal'in, seçilmesi durumunda en yaşlı milletvekili olabileceği, bu nedenle Meclis’i açabileceği belirtiliyor.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 04:00
Hasan Cemal, Meclis'i açabilir
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Gazeteci-yazar Hasan Cemal, AYM’de süren kapatma davası nedeniyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol) çatısı altında seçime girecek HDP’nin milletvekili adaylığını kabul etti. 79 yaşındaki Cemal’in, seçilmesi durumunda en yaşlı milletvekili olabileceği, bu nedenle Meclis’i açabileceği belirtiliyor.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de yakın olan ve Erdoğan’ın “Hasan abi” demesinin ardından böyle anılmaya başlayan Cemal, AKP’nin iktidara gelmesinin ardından yoğun destek verdi.

Cemal, 2010’daki referandumda “Yetmez ama evet” demişti.


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