Hasan Cemal oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı

Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:32

Güncelleme: 27.03.2024 - 12:32

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 4 gün kala Gazeteci Hasan Cemal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı.

"OYUM İMAMOĞLU'NA"

Gazeteci Hasan Cemal X (Twitter) hesabından yaptığı kısa paylaşımda "Oyum İmamoğlu'na" ifadesini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde Yeşil ve Sol Parti'nin teklifini kabul ederek İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili aday listesine giren Hasan Cemal, ardından gazeteciliği bıraktığını açıklamıştı. Cemal, seçimlerde meclise girebilmek için yeterli oyu alamamıştı.