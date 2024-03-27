Hasan Cemal oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı

Geçen sene 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Yeşil ve Sol Parti'nin İstanbul milletvekili adayı olan Hasan Cemal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için oyunu CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:32
Hasan Cemal oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı
Abone Ol google-news

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 4 gün kala Gazeteci Hasan Cemal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı.

"OYUM İMAMOĞLU'NA"

Gazeteci Hasan Cemal X (Twitter) hesabından yaptığı kısa paylaşımda "Oyum İmamoğlu'na" ifadesini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde Yeşil ve Sol Parti'nin teklifini kabul ederek İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili aday listesine giren Hasan Cemal, ardından gazeteciliği bıraktığını açıklamıştı.  Cemal, seçimlerde meclise girebilmek için yeterli oyu alamamıştı.


Hasan Cemal haberleri aday haberleri aday listesi haberleri

İlgili Haberler

Seçim 2023: Cengiz Çandar Meclis'te, Hasan Cemal seçilemedi

Seçim 2023: Cengiz Çandar Meclis'te, Hasan Cemal seçilemedi
Hasan Cemal: 'Yetmez ama evet'ten neden pişman olayım?

Hasan Cemal: 'Yetmez ama evet'ten neden pişman olayım?
HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, gazeteciliği bıraktığını açıkladı

HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, gazeteciliği bıraktığını açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Çorum'da 'emekli' açıklaması: 'Milletimden bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum'

Erdoğan'dan Çorum'da 'emekli' açıklaması: 'Milletimden bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum'
Youtube Uyardı! kanalların büyümesi tehlikeye girebilir

Youtube Uyardı! kanalların büyümesi tehlikeye girebilir
Şarkıcı Selim Gülgören gençleri hedef gösterdi: 'Şu anda Kadıköy'deyim, herkesin elinde içki şişeleri...'

Şarkıcı Selim Gülgören gençleri hedef gösterdi: 'Şu anda Kadıköy'deyim, herkesin elinde içki şişeleri...'
26 Mart 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Yabani, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar ve Survivor All Star reyting sıralaması

26 Mart 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Yabani, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar ve Survivor All Star reyting sıralaması
Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar

Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar
Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu kızının film galasına katıldı

Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu kızının film galasına katıldı
‘Seçim sahuruna’ Diyanet desteği

‘Seçim sahuruna’ Diyanet desteği
En Popüler bilgisayar oyunları

En Popüler bilgisayar oyunları