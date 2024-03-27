Hasan Cemal oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı
Geçen sene 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Yeşil ve Sol Parti'nin İstanbul milletvekili adayı olan Hasan Cemal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için oyunu CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 4 gün kala Gazeteci Hasan Cemal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı.
"OYUM İMAMOĞLU'NA"
Gazeteci Hasan Cemal X (Twitter) hesabından yaptığı kısa paylaşımda "Oyum İmamoğlu'na" ifadesini kullandı.
OYUM— Hasan Cemal (@hsncml) March 27, 2024
İMAMOĞLU’na#ekremimamoğlu
14 Mayıs seçimlerinde Yeşil ve Sol Parti'nin teklifini kabul ederek İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili aday listesine giren Hasan Cemal, ardından gazeteciliği bıraktığını açıklamıştı. Cemal, seçimlerde meclise girebilmek için yeterli oyu alamamıştı.
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