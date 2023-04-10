HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, gazeteciliği bıraktığını açıkladı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 09:44

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 09:45

Emek ve Özürlük İttifakı’nın çatı partisi olan HDP, hakkında Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. 54 yıllık gazeteci Hasan Cemal, Yeşil Sol Parti'den aday gösterildi.

T24 yazarı Cemal, bugün kaleme aldığı 'Hayata yeni bir başlangıç' başlıklı yazısında, "Ben de elimi bizzat taşın altına sokmak için Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı olarak siyasete giriyorum" diyerek gazeteciliği bıraktığını duyurdu.

"İKTİDAR İPLERİ TEK ADAM'IN ELİNDE"

Cemal'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bugün bütün iktidar ipleri Saray'daki "tek adam"ın elinde. Rejimin adı bu yüzden "tek adam rejimi..." Eski zamanlarda Türkiye sabaha karşı "tank sesleri"yle gelen askeri darbe düzenlerinde yaşardı. Bugün ise "seçim sandığı"ndan çıkan, ama demokrasi ve hukukun üstünlüğünü askıya alan "sivil darbe düzeni"nde yaşıyoruz. Bunun için de ilk adım, "tek adamı", Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta halkın oylarıyla iktidardan indirmektir.