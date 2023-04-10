HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, gazeteciliği bıraktığını açıkladı

Gazeteci Hasan Cemal, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı gösterildi. 54 yıllık gazeteci Cemal, kaleme aldığı, 'Hayata yeni bir başlangıç' yazısında gazeteciliği bıraktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 09:44
HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, gazeteciliği bıraktığını açıkladı
Abone Ol google-news

Emek ve Özürlük İttifakı’nın çatı partisi olan HDP, hakkında Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. 54 yıllık gazeteci Hasan Cemal, Yeşil Sol Parti'den aday gösterildi. 

T24 yazarı Cemal, bugün kaleme aldığı 'Hayata yeni bir başlangıç' başlıklı yazısında, "Ben de elimi bizzat taşın altına sokmak için Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı olarak siyasete giriyorum" diyerek gazeteciliği bıraktığını duyurdu.

"İKTİDAR İPLERİ TEK ADAM'IN ELİNDE"

Cemal'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bugün bütün iktidar ipleri Saray'daki "tek adam"ın elinde. Rejimin adı bu yüzden "tek adam rejimi..." Eski zamanlarda Türkiye sabaha karşı "tank sesleri"yle gelen askeri darbe düzenlerinde yaşardı. Bugün ise "seçim sandığı"ndan çıkan, ama demokrasi ve hukukun üstünlüğünü askıya alan "sivil darbe düzeni"nde yaşıyoruz. Bunun için de ilk adım, "tek adamı", Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta halkın oylarıyla iktidardan indirmektir.

 

 

 


Hasan Cemal Yeşil Sol Parti HDP

İlgili Haberler

Hasan Cemal, HDP'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti

Hasan Cemal, HDP'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti
Hasan Cemal, Meclis'i açabilir

Hasan Cemal, Meclis'i açabilir

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler