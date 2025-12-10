Hasan İmamoğlu: 'Komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım'

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, oğlunun tutukluluğu, aileye yönelik operasyonlar ve ülkedeki siyasi atmosferle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'ye konuşan Hasan İmamoğlu, sahibi olduğu şirkete İBB soruşturması kapsamında kayyım atanmasına ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Birdenbire şu ana kadar birikimlerimin hepsi devlette. Ömür boyu hep uğraştım; çalıştım. Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele de ettim. Komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım. Çünkü komünizme gerek yok. İstedikleri zaman komünizm ilan ediliyor. Malınıza mülkünüze el konuluyor. Yapacak bir şey yok. Kayyumun amacının burada ne olduğunu biliyorsunuz. Ben eskiden siyasete birazcık oradan buradan bulaştım. Partiler işe iki adam yerleştirdi mi büyük iş yapmış olurdu. Çünkü iki kişi işe yerleştirdi mi, üç-dört kişinin, bir ailenin gönlünü yapmış oluyordu. Şimdi bunlar herhalde onu yapıyorlar. Şirketime koyamayacağım insan ‘Ben buranın hakimiyim, sen karışamazsın’ diyor. ‘Ben, işte şu kadar da maaşını alacağım’ diyor. Bugün bunun hali bu. Ne zaman kalkar? Bir kişinin emrine bağlı. O ne zaman kaldırmak isterse o zaman kayyum kalkar.”

"EKREM'DEN ÇOK MİLLETİMİZE ÜZÜLÜYORUM"

Hasan İmamoğlu, “İnanın, ben oğlum Ekrem’den çok devletimizin, milletimizin haline üzülüyorum. Oğlumu, dipsiz bir kuyuya atmışlar, sesini duyuracak olduğu bir Allah’ın kulu yok. O dipsiz kuyuda kendinize bağırıp duruyorsunuz. Yani dipsiz bir kuyuya atılmışsın. Ama bağırmak, konuşmak da yasak. Konuşunca yeni davalar açılıyor. Tabii ki Ekrem benim oğlum. Bunca yıl beraber olduğum insan. Onun cezaevinde olmasına fevkalade üzülüyorum. Ama diyorum öncelikle devletimiz, öncelikle milletimiz. Ne diyeyim başka. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma inanın çok üzülüyorum” dedi.