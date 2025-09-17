Hasan Mutlu tutuklandı... İmamoğlu'ndan iktidara 'Bayrampaşa' tepkisi: 'Escobar düzenini kimin kurduğu belli oldu, turbun büyüğü ortaya çıktı!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişiden aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 26 kişi tutuklandı.

Gözaltındakiler, dün (16 Eylül Salı) yapılan sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saat 20.00'de aralarında Hasan Mutlu'nun da olduğu 39 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklamaları istenenler arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de yer aldı. 6 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

HASAN MUTLU DAHİL 26 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 45 kişiden 36'sının sulh ceza hakimliğindeki işlemleri ise saat 23.30'da tamamlandı.

Kalan 9 kişinin adliyedeki işlemleri ise gece yarısından sonra 01.00 sularında gerçekleşti.

Buna göre Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da dahil olduğu 26 kişi tutuklandı. 19 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

Mutlu'nun tutuklanmasının ardından, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşıma göre, İmamoğlu, "Escobar düzenini kimin kurduğu belli oldu. Turbun büyüğünün kimin heybesinde olduğu ortaya çıktı. Ahtapot gibi kolları her yeri saran hukuksuzluk ağını kimin kurduğu da netleşti" diyerek iktidara seslendi.

"KUMPAS DÜZENİNİN SONU YAKLAŞIYOR"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Belediye başkanlarını, meclis üyelerini hapisle, ölümle, iftirayla, kumpasla tehdit et, belediyelere çök düzeni tam bir Escobar düzeni işte. Kuzuyu kurtla avlayıp, çobanla yiyip, sahibiyle ağlayan sizsiniz. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu ve çalışma arkadaşlarını da aynı düzen hapse attı. Bayrampaşalılar bu kötülüğü asla unutmaz. Bu tehdit, şantaj ve kumpas düzeninin sonu yaklaşıyor."