Hasan Ufuk Çakır'ın 'sabıka' tepkisi: CHP'li milletvekillerine bağırıp komisyondan ayrıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin görüşmelerine başlandı. Toplantıya damga vuran anlardan biriyse CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın hareketi oldu.

Partisine ve Halk TV'de tepki gösteren Çakır, komisyondaki CHP'li milletvekillerine dönüp bağırarak “Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana ‘sabıkalı’ diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum” ifadelerini kullandı.

CHP’li Çakır bu tepkisinin ardından komisyon toplantısından ayrıldı.

ÇAKIR'I KIZDIRAN 'SABIKA' HABERİ

Bugün Halktv.com.tr özel imzalı haberde Çakır hakkındaki iddialardan bazıları şöyle sıralanıyordu:

“Hasan Ufuk Çakır hakkında karıştığı adli olaylar 13 ayrı olay kaydı yer alıyor. Çakır’ın kayıtlarına göre; 15 Aralık 2006 tarihli kayıtta ilk suçlama olarak ‘Otodan Hırsızlık’ olarak yer aldı. 2008, 2010, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere dört farklı tarihte ise ‘Kasten Yaralama’ suçundan işlem yapıldı. 2007 ile 2013 yılları arasındaki kayıtlarda, birden fazla dosyada ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlamaları yer aldı. 2010 yılına ise ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal’, 2008 yılına ait kayıtlarda ise ‘İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali’ suç başlıkları bulundu."

Hasan Ufuk Çakır, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süren sessizliğini bozarak yayınladığı ve CHP yönetimine "arınma" çağrısı yaptığı videoyu paylaşan isimlerden biri olmuştu.