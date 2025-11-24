Hasan Ufuk Çakır'ın 'sabıka' tepkisi: CHP'li milletvekillerine bağırıp komisyondan ayrıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025 13:31:00
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis'teki komisyon toplantısında hakkında yapılan bir haber üzerine CHP'li milletvekillerine tepki gösterdi.

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin görüşmelerine başlandı. Toplantıya damga vuran anlardan biriyse CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın hareketi oldu. 

Partisine ve Halk TV'de tepki gösteren Çakır, komisyondaki CHP'li milletvekillerine dönüp bağırarak “Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana ‘sabıkalı’ diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum” ifadelerini kullandı. 

CHP’li Çakır bu tepkisinin ardından komisyon toplantısından ayrıldı. 

ÇAKIR'I KIZDIRAN 'SABIKA' HABERİ

Bugün Halktv.com.tr özel imzalı haberde Çakır hakkındaki iddialardan bazıları şöyle sıralanıyordu: 

“Hasan Ufuk Çakır hakkında karıştığı adli olaylar 13 ayrı olay kaydı yer alıyor. Çakır’ın kayıtlarına göre; 15 Aralık 2006 tarihli kayıtta ilk suçlama olarak ‘Otodan Hırsızlık’ olarak yer aldı. 2008, 2010, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere dört farklı tarihte ise ‘Kasten Yaralama’ suçundan işlem yapıldı. 2007 ile 2013 yılları arasındaki kayıtlarda, birden fazla dosyada ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlamaları yer aldı. 2010 yılına ise ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal’, 2008 yılına ait kayıtlarda ise ‘İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali’ suç başlıkları bulundu."

Hasan Ufuk Çakır, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süren sessizliğini bozarak yayınladığı ve CHP yönetimine "arınma" çağrısı yaptığı videoyu paylaşan isimlerden biri olmuştu. 

Son dakika... Uçakta 'İmralı ziyareti' yorumu! Kılıçdaroğlu'na destek Erdoğan'dan geldi: 'Demek ki rüşvet çarkı varmış!'
Son dakika... Uçakta 'İmralı ziyareti' yorumu! Kılıçdaroğlu'na destek Erdoğan'dan geldi: 'Demek ki rüşvet çarkı varmış!' Son dakika haberi... Uçakta soruları yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolu paylaşımına ilişkin konuştu, "Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir. CHP'yi rüşvet, irtikap, hırsızlık, yolsuzluk girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu söylüyor. Demek ki; bir rüşvet çarkı var" dedi. Erdoğan "İmralı ziyareti" sorusuna da yanıt verdi.
Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'Silivri' daveti: 'Ekrem başkan ağırlamaktan memnuniyet duyar'
Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'Silivri' daveti: 'Ekrem başkan ağırlamaktan memnuniyet duyar' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' ziyareti eleştirileriyle ilgili "Silivri'ye gitmekten bir fark yok" açıklaması yapması üzerine "İmralı'ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi, o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız" dedi. Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma izni için de " Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşı da aynı itibar suikastini gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar" diye konuştu.
CHP'de 'arınma' çağrısı bu kez bir grup eski vekilden: Ortak bildiriyle Özgür Özel'e seslendiler
CHP'de 'arınma' çağrısı bu kez bir grup eski vekilden: Ortak bildiriyle Özgür Özel'e seslendiler Eski CHP'li 16 vekil, Genel Başkan Özgür Özel'e CHP'yi hedef alan operasyonlar üzerinden dört ayrı öneride bulundu. "Yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmeli" diyen vekiller, "arınma" çağrısı yaptı.