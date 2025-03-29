Hastaneye kaldırılan Mahir Polat’a ilişkin yeni gelişme: 'Anjiyo olacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık sorunu yaşamsal risk yaratmaya devam ediyor.
Polat’ın avukat ziyareti sonrası hücresine dönmesinin ardından bir süre sonra tansiyonunun yükselmesi nedeniyle fenalaştığı belirtildi.
"ANJİYOYA YOLLANDIĞI BİLGİSİNİ ALDIK"
Mehmet Akif Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Polat’a ilişkin son bilgileri Cumhuriyet’e aktaran Av. Erkan Erdem, “Tansiyonu halen istenilen seviyeye gelmiş değil. Anjiyoya yollandığı bilgisini aldık” ifadelerini kullandı.
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