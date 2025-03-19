İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gözaltında!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da, evinde arama yapılarak gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyon kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Beni merak eden dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, bu sabah evimde arama yapılarak gözaltına alındım. Ancak bizim İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez. Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul’un tüm değerlerine sahip çıkarak çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum."
Beni merak eden dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim,— Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) March 19, 2025
Bu sabah evimde arama yapılarak gözaltına alındım. Ancak bizim İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez. @ekrem_imamoglu ile birlikte İstanbul’un tüm değerlerine sahip çıkarak…
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