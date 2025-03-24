Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın tutuklanan Mahir Polat ile tanışma hikayesini anlattı: 'Onu koruyamadık...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve çok sayıda kişi tutuklandı. Ünlü iş insanı Nevzat Aydın bu Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İmamoğlu aracılığıyla tanıştıklarını anlatan Aydın, 'Mahir Polat size ne yapmış olabilir acaba?' ifadelerini kullandı.

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın tutuklanan Mahir Polat ile tanışma hikayesini anlattı: 'Onu koruyamadık...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün 'yolsuzluk' soruşturmasından tutukkandı. Akşam saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Soruşturmada gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da tutuklandı.

Gözaltı ve tutuklanma olayları 81 ilde tepkilere ve eylemlere neden oldu.

Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Aydın, tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile nasıl tanıştığını anlatarak, "İBB Miras’la birlikte sadece İstanbul’daki tarihi ve kültürel değerleri değil aynı zamanda yurt dışındaki eserlerimizi de korumak için elinden geleni yapan Mahir Polat'ı da tutukladılar, biz onu koruyamadık" dedi.

"MAHİR POLAT SİZE NE YAPMIŞ OLABİLİR?"

Aydın'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Bir gün telefon çaldı, Ekrem İmamoğlu arıyor. Öyle pek de konuşmayız. Ertesi gün Londra Christie’s bir Fatih Sultan Mehmet tablosu satışa çıkarıyordu - İBB’nin aldığı değil, bu başka. ‘Sen de gireceksen müsaade et biz alalım’ dedi. ‘Girecektim ama alsam da eser sizindir’ dedim. Orada beni Mahir Polat ile tanıştırdı.

Ertesi gün bütün müzayedeyi - yaklaşık 5 saat - eserleri tartışarak beraber yaşadık. Sonuçta ikimiz de alamadık, tablo çok yükseldi ama böylesine bir konuya bu kadar hakim bir kişinin bizim kültürel mirasımızla ilgili kafa yorduğunu öğrenmek kendimi çok iyi hissettirmişti.

İBB Miras’la birlikte sadece İstanbul’daki tarihi ve kültürel değerleri değil aynı zamanda yurt dışındaki eserlerimizi de korumak için elinden geleni yapan Mahir Polat'ı da tutukladılar, biz onu koruyamadık. Mahir Polat size ne yapmış olabilir acaba?"


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Mahir Polat #Nevzat Aydın

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