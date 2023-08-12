'Hatay' açıklaması tepki çekmişti... HKP'den Halil Konakcı hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 12.08.2023 - 21:30

Güncelleme: 12.08.2023 - 21:46

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef alan açıklamalarıyla bilinen imam Halil Konakcı bir vaazında, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” ifadelerini kullandı.

ABD-AB Emperyalist Haydutlarına hizmette sınır tanımayan AKP’giller’in kucağında din alıp satan; Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet’in azgın düşmanı Halil Konakcı isimli insan sefaletiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’giller’in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş… pic.twitter.com/loUrGhTREB — HKP (@kurtuluspartisi) August 12, 2023

ERDOĞAN, ERBAŞ VE KONAKCI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İmam Halil Konakcı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma”, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” ve “Anayasa’yı ihlal” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘HADİ ORADAN’

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Konakcı’nın zıvanadan çıktığını” belirtti. Okur, “Halil Konakcı, vatan toprağı olan Hatay; ülkemizi işgal eden, içinde ibadet eden insanlarımızla birlikte camileri yakan, kadınlarımızın ırzına geçen, topraklarımızı yakan yıkan emperyalist Fransa’da kalsaydı diye höykürmüş. Konakcı, Kuvayi Milliyeci atalarımızı Fransız işgalcilerle aynı kefeye bile koymayıp, atalarımızın o işgalci çakallardan daha fazla zulüm yaptıklarını söylüyor. İşgalci Fransız masum oluyor, ülkemize dirlik, esenlik, güzelleştirmek için geliyor ama Hatay’ı vatan toprağı yapan, ülkemizi emperyalist yedi düvelin işgalinden kurtaran, Sevr’i yırtıp parçalayan, Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Kuvayi Milliyeciler cani ve zulümkar oluyor öyle mi? Hadi oradan!” dedi.

(Adnan Okur)

‘KİN KUSUYOR’

“Laikliğin gerçek savunucusu HKP olarak Atatürk ve Kuvayi Milliyeci atalarımıza yönelik olarak söylenen bu yalana, atılan iftiraya ve yapılan saygısızlığa karşı sessiz kalamazdık” diyen Okur şunları kaydetti:

“Halil Konakcı’nın laik cumhuriyete, ‘Hatay davası benim şahsi davamdır’ diyen Atatürk’e karşı kustuğu kin ve nefret cezasız kalmamalıdır. Diyanet’in kadrolu imamı Halil Konakcı, onun amiri pozisyonunda bulunan, şu ana kadar hiçbir işlem yapmayan Ali Erbaş, Diyanet’in bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı makamında oturan ve laiklik karşıtı söylemleriyle bu gerici ortamı hazırlayan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduk.”