İmam Halil Konakcı, Atatürkçüleri hedef aldı: İslam düşmanı Kemalistler

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:00

İmam Konakcı, cami cemaatine verdiği vaazda, Atatürkçüleri “terör örgütleri FETÖ ve PKK’lilere” benzeterek, “Ayet ne diyor bize; ‘Ancak müminler kardeştir.’ Ancak ehli sünnet iltikadına sahipsen ve benim bayrağıma, devletime, vatanıma ihanet etmiyorsan kardeşiz. Yani ben FETÖ’cülerle, PKK’lilerle ve İslam düşmanlığı yapan Kemalistlerle asla kardeş değilim” ifadelerini kullandı.

HEDEF GÖSTERİYORLAR

Cumhuriyet’e konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “PKK ve FETÖ ne kadar Atatürk, laik Cumhuriyet ve tam bağımsız Türkiye düşmanıysa bunlar da aynı. Bunlar Amerikan emperyalizminin etki ajanlarıdır” ifadelerini kullandı. Bu kişilerin gerekli hukuki kovuşturmaya uğramadıklarına da dikkat çeken Bozkurt, “Cumhuriyet savcılarının adları önündeki Cumhuriyet lafına göre hareket etmelerini bekliyorum. Cumhuriyet savcısı bizatihi Cumhuriyeti korumakla görevlidir” diye konuştu.

(Hüsnü Bozkurt)



Hukukçu Doğan Erkan ise “Bu iddia halkın bir bölümünü hedef gösterme amacı taşıyor. Bu itibarla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kriterlerine göre ifade özgürlüğü kapsamında koruma göremeyecek nefret söylemi, Türk Ceza Yasası bağlamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu ve bunu görevi başında yaptığından kamu görevini kötüye kullanma suçu oluşturur” dedi.

(Doğan Erkan)

