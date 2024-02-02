Hatay'da depremzedelerden CHP'ye çağrı: 'Büyükşehir adayını yeniden değerlendirin'
6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla kurulan Hatay Depremzede Derneği, “Depremin birinci yılı” kapsamında hazırladığı raporu siyasi partilere teslim etti.
Dernek yöneticileri, raporun paylaşımı kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan dernek yönetimi, kentin sıkıntılarının yanı sıra Hatay’da Lütfü Savaş’ın yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilmesinin halkta yarattığı tepkinin de iletildiği belirtildi.
İletide ayrıca Özgür Özel’e büyükşehir belediyesi adaylığının yeniden değerlendirilmesi önerisinde bulunulduğu açıklandı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Depremin 1. yılında 1. yıl raporumuzu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilettik. Hatay’da yaşanan süreci ve sıkıntıları aktardık. Hatay halkının CHP Büyükşehir belediye başkan adayına bakışını paylaşarak adayın yeniden değerlendirilmesini gerektiğini ifade ettik.”
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