Hatay Depremzede Derneği'nin raporu afet bölgesindeki sağlık krizini gözler önüne serdi: Ameliyat yapılamıyor

Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 03:00

Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin birinci yılına sayılı gün kala Hatay’daki saha çalışmalarının sonuçlarını raporlaştırdı. Rapor büyük yıkım yaşayan Hatay’da sağlık hizmetlerinde hâlâ ciddi sorunların sürdüğünü ortaya koydu.

Bataklığa yapılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (EAH) 6 Şubat depremlerinde hasar görmesinin sağlık sisteminin işlememesine ve yüzlerce insanın yaşamını yitirmesine yol açtığı vurgulanan raporda “Hatay EAH ana binası, yıkılan ve ağır hasarlı aile sağlığı merkezleri (ASM), şehir merkezindeki dört özel hastane işlevsiz durumda. Bugüne dek yıkılan fakat destekle ayağa kalkabilecek sağlık kuruluşlarına destek programı açıklanmadı” denildi.

Hatay’da yıkılmış olup, onarılan ve güçlendirme yapılan ASM olmadığının tespit edildiği raporda “Hâlâ 3. basamak sağlık kuruluş yok. Defne Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım yatak sayısı, bir elin parmakları kadar. Yan dallar çok eksik. Tetkikler ve ameliyatlar yapılamıyor. Onkoloji hastaları, yapayalnız” ifadeleri kullanıldı.

‘AŞILAMA ORANI DA DÜŞTÜ’

Kanser hastalarının, takip ve tedavide yaşanan yetersizlik nedeniyle şehir dışında gitmek zorunda kaldığı belirtilerek katarakt gibi bazı cerrahi işlemlerin hasar gören cihazlar yerine konulmadığından yaygın olarak yapılamadığı kaydedildi. Hatay’da hâlâ diş tedavilerinin yapılamadığını tespit eden dernek, hazırladığı raporla aşılama ve gebe takibinin de düzenli yapılamadığı bilgisini verdi. Deprem sonrası çocukluk çağı aşılamalarında ciddi sorunlar yaşandığı belirtilen raporda “ASM’lerin yıkılmış olması, zorunlu yer değişikliği, sık elektrik kesintileri, hemşire azlığı, kayıt sistemindeki sorunlar, soğuk zincir koşullarının sağlanamaması gibi nedenlerle düşük aşı oranları gerçeği ile karşı karşıya kalınıyor” denildi.

‘BULAŞICI HASTALIKLAR ARTTI’

Ayrıca raporda Hatay’da sağlıkla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin şu tespitler yapıldı: