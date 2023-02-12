Hatay’daki kamu binasında delil karartma iddiası: ‘Nöbet tutarak evrakları koruyoruz’

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 19:46

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 20:24

Hatay’da yer alan Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün yıkılmak istendiği iddiasına ilişkin konuşan Avukat Ömer Meşe yaşananları şu şekilde anlattı:

“Müdürlüğün önünde evrakları koruyoruz. Kimliği belirsiz ve plakasız araçlarla insanlar geliyorlar, evraklara musallat oluyorlar. Sonrasında gittiler ve buraya başka silahlı kişiler geldi plakasız araçlarla. Onlar da buradaki evraklara musallat olmaya kalktılar. Bütün sıkıntılı binaların arşivi burada. Bu binada hiçbir hasar yok. Evrakları başka bir odaya koyduk, düzenledik videoya aldık, sırt numaralarıyla klasörleri. Önüne de barikat kurduk. Şu an üç avukat arkadaş burada nöbetteyiz. Gönüllü birkaç arkadaş daha var şu an binanın nöbetteyiz.”

"ASAYİŞ SORUNU VAR"

Savcılıktan dönüş olmadığına dikkat çeken Meşe, “Savcılığa bilgi verilmesine rağmen savcılık ısrarla burada tutanaklara dönüş yapmıyor. Bir asayiş sorunu var. Hatay ve bütün ilçelerin bütün yapı ruhsatlarının eksiği tutarsızlığı, cezaları bütün kayıpları bu klasörlerde. Hatay tam anlamıyla keşmekeş herhangi bir sokağa araçla girmek zaten çok zor. Buraya koşarak geldik. Dolayısıyla hava karardıktan sonra asayiş sorunu tamamen ayyuka çıkıyor. Dolayısıyla akşam aynı grupların tekrar bu evraklara musallat olması büyük bir olasılık. Çevre Şehircilik Bakanlığı bunun için doğrudan genelge yayınlamış. Demiş ki ‘Bu laboratuvarın ve evrakların bulunduğu bina için işsiz kişiler binada kaldığından sebep, yıkım kararı alınmıştır’. Fakat böyle bir gerçeklik de yok. Burada tamamen yan taraf lojistik amaçlı kullanılıyor. Yardım malzemeleri geliyor Diğer tarafta da zaten arşiv evrakları var. Burada yıkılması gereken tehlike arz eden o kadar bina varken hiçbir sıkıntısı olmayan bina için yıkım kararı çıktı” dedi.