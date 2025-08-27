Hatimoğulları'ndan 'yasal düzenleme' talebi: 'Öcalan komisyonda dinlensin'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları; Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de konuşan Hatimoğulları komisyonun önemine dikkat çekerek “Bu komisyon tarihi bir misyona sahip. Çok önemli bir dönemeçte kurulan bir komisyon ve gerçekten kuruluş amacına ciddi bir biçimde odaklanmaya devam etmesi çok kıymetli” dedi.

Hatimoğulları, komisyonun bir ihtisas komisyonu olmadığını ama yasa taslakları geliştirme sorumluluğu taşıdığını belirtti ve “Toplum olarak en acil beklenti, bir an önce bu yasaların hayata geçmesini sağlayacak teknik hazırlıkların yapılması” dedi.

'EN BÜYÜK BEKLENTİ ÖCALAN’LA GÖRÜŞME'

Tülay Hatimoğulları, süreçte en büyük beklentinin Abdullah Öcalan’la görüşme olduğunu söyledi şöyle devam etti:

“Bizim bu komisyondan tabii ki toplumun da en önemli beklentisi, başta Kürt halkı olmak üzere en önemli beklenti komisyonun Sayın Öcalan'la bir an önce görüşme sağlaması. Bu çok önemli olacak. Dolayısıyla bu sürecin daha da ilerletilmesi için baştan beri devletin muhatap aldığı kişi Sayın Öcalan'dı. Ve dolayısıyla devletin muhatap aldığı bir insanın bu kadar önemli ve bu amaç için kurulmuş olan bir komisyonun görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur."

Hatimoğulları siyasi partilerin tereddütleri olduğunu belirterek "Hiç kimsenin bir tereddüde düşmesine gerek yok. Dünya deneyimlerinde, çatışma ve çözüm süreçlerinde bir tarafın muhatabı olan, baş müzakereci olarak ilan edilmiş bir insanla zaten görüşülmesi, bu sürecin hızla ilerletilmesi bakımından önemli” dedi.

'İHTİSAS KOMİSYONU HIZLICA ÇALIŞMALI'

1 Ekim’den itibaren Meclis’in açılacağını hatırlatan Hatimoğulları, ilgili ihtisas komisyonlarının hızlıca çalışmalara başlaması gerektiğini söyleyerek "Bu komisyon hangi yasal çalışmaları düzenlemeli? Mesela infaz yasası. Mesela terörle mücadele yasası. Mesela silah bırakanlar için özel bir yasanın çıkması. Demokratik entegrasyon nasıl gerçekleşecek? Bütün bunlarla ilgili çok ciddi yasal düzenlemelere ihtiyaç var” ifadelerine yer verdi.