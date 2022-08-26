Kim bu devlet yetkilileri?

26 Ağustos 2022 Cuma

Sokak hayvanlarını ortadan kaldırmak için harekete geçen oluşumları kamuoyu son haftalarda duydu. Oysa bu, yaklaşık iki yıldır devam eden bir mesele.

Havrita’nın internet sitesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan izin alışı birkaç ay önce olsa da iş buraya nasıl geldi özetleyeyeyim.

Geçen yıl 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmadan önce, hayvan düşmanlarının yoğun kampanyası başladı. Amaçları 6. maddenin kaldırılmasıydı.

6. madde şöyle: “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.”

Yani kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedilerek bulundukları ortama bırakılmaları gerekiyor. Yandaş medya bunun değiştirilmesi için muazzam bir çalışma yürüttü. Ardında köpek nefreti ile bilinen tarikatlar da vardı. Bu sırada ünlüler, çok takipçili sosyal medya fenomenleri kullanıldı.

Ancak hayvan hakları savunucuları müthiş bir direniş gösterince bunu başaramadılar; 6. maddeye dokunulamadı. Mevcut yasada değişiklik yapan 7332 sayılı yasa 9.7.2021’de yürürlüğe girdikten sonra, hayvan düşmanlarının öfkesi arttı.

Sokak köpeklerinin insanlara saldırılarına dair haberler çoğaldı; bazılarının uydurma olduğu belgelendi. Sonunda 23.12.2021’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarının yerinin barınak olduğunu söyleyerek belediyelere yasaya aykırı bir talimat verdi; Çevre Bakanlığı yasaya aykırı bir genelge yayımladı. Köpekler, belediyelerce yasal olmayan bir şekilde toplandı, toplu katliamlar arttı.

Aynı anda sokaklarda hayvan kalmamasını isteyenler harekete geçti. 19.8.2022 tarihli yazımda anlattığım gibi köpeklerin zehirlenmesini isteyen, bireysel silahlanma çağrısı yapan ve Amerika’da yaşayan bazı Fethullah sevici insanlar, Türkiye’de bu konu üzerinden kaos yaratmaya çalıştı, sokakta besleme yapanlara şiddet uygulandı, öldürülenler oldu.

***

Geçen hafta ise ilginç bir ses kaydı ortaya çıktı. Twitter’da Havrita’yı savunanların açtığı bir sohbet odasında Hatice Bozdemir adlı bir kişi şöyle diyordu:

“Bizi yalnız bırakanların, bunu bizden rica edip de arkada gölge gibi duranların, şunu yapın, bunu yapın... Bize diyorlar ya devlet bunları kolluyor diye, evet, devlet bizi kolluyor ama arkadalar. Şu an sadece vitrinde biz varız. Fakat gün gelir de meydana çıkmazlarsa, onların isimlerini o belgesellere, kitaplara büyük harflerle yazacağız. Belki mahkemeler yargılamayacak ama tarih onları yargılayacak!”

Bu konuşma üzerine savcılığın resen harekete geçip bu organize grup hakkında soruşturma açması gerekir. Devletin içinde kim hayvanları hedefleyen bu harekete destek veriyorsa açığa çıkarılmalıdır.

Konuşmayı yapanın sosyal medyada, “Bizim iş ne durumda diye bizzat sorabilirim İsmail Çataklı’ya:)” şeklinde başkalarına verdiği yanıt da var. Çataklı, İçişleri bakan yardımcısı.

***

İktidar milletvekilleri ile fotoğraflarını paylaşanların sokak hayvanlarına karşı şiddeti pompalayan mesajlarıyla dolu internet. Birkaç örnek...

AKP Milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık ve belediye başkanları ile fotoğraflarını paylaşan Havrita destekçilerinden Hakan Hamdi Ünal: “Böyle devam ederse, ordu darbe yapacak, köpekleri itlaf etmek için.”

Mehmet Culha: “Ben denk gelirsek sıkarım kafasına, cezamı gider yatarım.”

Ömer Alp: “Çözüm çok basit, dolu Beretta, iki şarjör.”

Bu arada sokak hayvanlarının canının da devletin sorumluluğunda olduğunu söyleyip yasaya uyulmasını isteyenlerin Twitter hesapları troll saldırısıyla erişime kapandı. Biri benimki, diğeri de Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı’nınki...

Tekrar soruyorum: Kimdir bu şiddet yayanların arkasındaki güçler?