Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Yayınlanma: 03.09.2023 - 10:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 10:00

Cem Küçük'ün açıklamalarından dolayı son zamanlarda insanlar kendisini oldukça fazla merak etmeye başladı. Birçok insan Cem Küçük'ü internette araştırıyor Peki Cem Küçük kimdir? Cem Küçük yaş yaşında, nereli, mesleği ne?

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Cem Küçük, 1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. Aslen Giresun'un Eynesil ilçesindendir. İlk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra uzun yıllar yazarlık ve çevirmenlik yaptı.

Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Medyaya girişi editörlük yaparken tanıştığı Rasim Ozan Kütahyalı ile başladı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de Günün Manşeti isimli programı sundu. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Aynı zamanda TGRT Haber'de Aslı Hünel'le birlikte sabah yayınlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye adlı haber programı sunmaktadır. Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır.

CEM KÜÇÜK'ÜN MESLEĞİ NEDİR?

Cem Küçük, gazeteci, yazar ve tercümanlık yapmaktadır. Ancak günümüzde yazarlık ve gazetecilik mesleğini sürdürdüğü görülmektedir.