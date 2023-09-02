Enver Erkan kimdir? Enver Erkan neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:25

Güncelleme: 02.09.2023 - 09:25

Ekonomi dünyasının ünlü isimlerinden Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan 35 yaşında hayatını kaybetti.

ENVER ERKAN KİMDİR?

Enver Erka1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Enver Erkan, 2006 yılında Vehbi Koç Vakfı Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Doğuş Üniversitesi İngilizce Ekonomi ve Finans bölümünde burslu olarak yaptı. 2011’de bu okuldan derece ile mezun oldu. Kariyerine başladığı ALB Menkul Değerler’de 3 yıl boyunca araştırma uzmanı olarak görev yaptı. Bu süre içinde birçok kanalda program konuğu oldu ve canlı bağlantılar gerçekleştirdi. Aynı zamanda yazılı basında da yorumları ve analizleri ile yer aldı. Yazılı ve görsel basında halen düzenli olarak ekonomi ve piyasalar üzerine yorumları yer almaktadır. Mayıs 2016’da Reel Kapital Menkul Değerler’de göreve başladı ve halen bu şirketteki görevine devam etmektedir.

ENVER ERKAN NEDEN ÖLDÜ?

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan, geçirdiği ani rahatsızlık sonrası bir süredir tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.