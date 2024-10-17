Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını kiralama protokolünde dikkat çeken ayrıntılar

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

İstanbul’un simgelerinden Haydarpaşa ve Sirkeci garları, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. TCDD ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün detayına göre, garları 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı işletecek.

İPTAL DAVASI AÇILDI

Kira bedeli Haydarpaşa Gar Sahası için KDV hariç 71.1 milyar TL, Sirkeci Gar Sahası için de 9.5 milyar TL olmak üzere toplam 80.5 milyar TL. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak yatırımlar için kira bedeli üzerinden mahsuplaşma olacak.

Protokol süresinde uzatma da yapılabilecek. Mevcut yapılar ile yeni yapılacak-yaptırılacak yapılar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından tüzel kişilikler, ortaklıklara alt kira sözleşmesi kapsamında kullandırılabilecek.

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Mimarlar Odası, kira protokolünün iptali için dava açtı. Düzenlemeler ile Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının demiryolu işlevi gar statüsünden istasyon statüsüne çevriliyor. Protokole göre Haydarpaşa ve Sirkeci ana gar binalarının boşaltılmasına bağlı olarak TCDD tarafından yapılacak TCDD Bölge Binası’nın faaliyete geçeceği süre içerisinde TCDD’nin ana binalarda yer alan faaliyetleri 550 kişilik geçici hizmet binasında yürütülecek. Buranın proje ve uygulama çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Bölge binası bittiğinde TCDD, 550 kişilik geçici hizmet binasını da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bırakacak.

BTS’nin hesabına göre, gar binaları ve sahası toplam 700 dönüm. 29 yıllığına 80.5 milyar TL kira bedeli üzerinden yıllık kira tutarı 2.7 milyar TL. Aylık 231.2 milyon TL. Aylık 1 metrekaresi 330 TL.

‘PEŞKEŞ ÇEKECEKLER’

BTS Genel Sekreteri Murat Oral, 2000 yılından beri iktidarın ve sermaye gruplarının gözünün Haydarpaşa ve Sirkeci’de olduğuna dikkat çekti. Her defasında bu girişimleri Haydarpaşa Dayanışması olarak püskürttüklerini dile getiren Oral, 670 haftadır eylem yaptıklarını söyledi. İstanbul’da Anadolu tarafında Haydarpaşa, Avrupa tarafında da Sirkeci dışında demir yolculuğu yapılabilecek başka bir yer olmadığını dile getiren Oral, “Bu protokol garları sermayeye devretmenin yöntemidir. Biliyoruz sermaye grupları buralara geliyor” dedi.

Oral, Haydarpaşa’nın bütün alanlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kiralandığına işaret ederek “Demiryollarına sadece demiri kaldı” bilgisini verdi. Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası, Memur-Sen’e bağlı Ulaştırma Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Ulaşım-Sen ve KESK’e bağlı BTS bir araya gelerek protokolün iptali için mücadele edeceklerini anlatan Oral, “Her alanda bu protokolün iptali için elimizden geleni yapacağız. Demiryolcularını Halkalı ve Gebze’ye kovalamaya çalışıyorlar. Söylüyoruz: Haydarpaşa ve Sirkeci’yi almak istemelerinin tek nedeni ranttır. Başka hiçbir şey değildir. Burası demiryollarından çıktıktan sonra sermayeye peşkeş çekilecek” değerlendirmesini yaptı.